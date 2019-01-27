Саратовских учителей заставили подрабатывать дворниками и собирать снег в мешки

В минувшую субботу, 26 января, в Саратове, учителям школы №95 пришлось выйти на улицу для уборки улиц от последствий сильного снегопада. Они помогали местным дворникам. Для этого педагогам выдали лопаты и мешки для сбора листвы — чтобы было, куда собирать снег.

Этот момент был запечатлен на камеру. Снимок облетел соцсети и уже сегодня комментариями к этой записи пестрят репосты в Instagram, Twitter и ВКонтакте.

Случай не оставил равнодушными местных жителей. Граждане недоумевают, кому пришло в голову заставить людей выполнять такое нелепое поручение – раскладывать снег по мешкам. А некоторые даже сыронизировали, что весной мешки потребуются вновь. Но уже другие, для воды.

Пользователь Глеб Берегов заявил, что такая ситуация — обыденность для школы №95. Учителя там как невольники: работают за маляров, грузчиков и дворников. По его мнению, раз людям такая ситуация нравится, то и жалеть их не стоит.

Этот комментарий вызвал волну гнева у других пользователей, которые посочуствовали учителям и признали такой способ уборки, как минимум, неэффективным.

Эту ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Николай Панков.

- Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям, — высказался депутат Госдумы.

Эту резонансную весть прокомментировали в администрации Саратова.

В пресс-службе мэрии заявили, что работы проводились в рамках субботника.

- Занятия для детей в этот день были отменены. Учителя пришли в школы, потому что для них день считается рабочим. Накануне, 24 января, шел сильный снег. Дворники не могли справиться с последствиями своими силами. Поэтому было решено, что уборкой территории школы №95 займутся учителя, — объяснили в мэрии.

По словам пресс-службы администрации, снег преподавателям пришлось убирать не более одного часа.

Несмотря на это, по факту принудительного труда учителей и складированию снега в мешки будет проведена служебная проверка.

Напомним, в четверг, 24 января, в Саратовской области прошли сильные снегопады. Город и окрестности были блокированы снегом и метелью, отменили все авиарейсы, остановилось движение на железной дороге. В предстоящий понедельник, 28 января, ожидается возобновление снегопадов.

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