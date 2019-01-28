Татьяна Ерохина: Чиновники от образования опозорили город

СЕГОДНЯ 07:21 2019-01-28T07:24:46+03:00

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Эта фотография облетела все соцсети. Учителя одной из саратовских школ собирают снег лопатами в строительные мешки. Эта ситуация вызвала волну комментариев и недоумения — кто и как заставил педагогов в мороз работать дворниками?!

По мнению руководителя общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове Татьяны Ерохиной, в очередной раз чиновники, теперь уже от образования, своими действиями, явно не от большого ума, опозорили город и опозорились сами.

- Эта ситуация, вдобавок к некоторым предыдущим действиям чиновников, вызывает вполне логичные эмоции — непонимание, возмущение и грусть. Учитель — это призвание, его главная задача — передать ребенку знания и научить доброте. А когда в образовательном учреждении происходят такие ситуации, это наносит большой ущерб репутации и подрывает доверие к профессии учитель.

Считаю правильным происходящее не замалчивать, о таких случаях лучше говорить, высказывать позицию, осуждать, чтобы такое не повторялось в будущем.

Мы все хотим, чтобы город как можно быстрее был очищен от снега. Действительно, в Саратове выпало беспрецедентное количество снежных осадков впервые с 1986 года и это необходимо признать. Но глупость вовлечения людей в погрузку снега в мешки не может идти рядом с получением знаний.

Ведь когда мы говорим об учителях, они во многом учат своим примером и, конечно, хочется, чтобы этот пример был безупречен, — прокомментировала ситуацию Татьяна Ерохина.

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