2019-01-27T13:59:16+03:00
Общество

Мэрия Саратова: Учителя убирали снег на морозе не дольше часа

Их привлекли к работе, так как дворники не справлялись
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В мэрии Саратова прокомментировали информацию об учителях, которых вывели на уборку снега в мороз.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, работы проводились в рамках субботника.

Несмотря на то, что занятия в школах были отменены, учителям пришлось выйти, так как для них эти дни являются рабочими. В то же время, 24 января шел сильный снег, а дворники не могли справиться с последствиями лишь своими силами, было принято решение, что в школе №95 территорию будут расчищать учителя.

- Общая продолжительность работ составила не более одного часа, — заверили в мэрии.

Тем не менее, по данному факту будет проведена служебная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Панков: Может, кому-то из чиновников голову отморозило

Депутат возмутился сообщением о том, что учителей заставили убирать снег в мешки на морозе

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказала о здоровье пострадавших в Лысых Горах
Валерий Радаев посетил раненных на взрыве в Лысых Горах
Основная версия взрыва в Лысогорском кафе это разгерметизация газового баллона
В понедельник Саратов ожидает сильная метель
В Саратове троллейбусы №15 встали из-за коммунальной аварии
В центре Саратова столкнулись КамАЗ со снегом и легковушка
Панков: Может, кому-то из чиновников голову отморозило
Водитель иномарки погиб при столкновении с Lada Granta
Задержанная владелица кафе в Лысых Горах находится в камере ИВС в Саратове
Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Лысых Горах
Задержана хозяйка кафе в Лысых горах, где прогремел взрыв
В Саратовской области пожарные тушили три горящих дома
Улицы Саратова от снега чистят более 90 рабочих
Панков: Жизнеобеспечение города Балаково в порядке
Жители Октябрьского района на весь день остались без воды
Более 20 тыс. балаковцев ночью остались без света и тепла
В Саратове все еще не ходят трамваи 10 маршрутов
В Саратовской области горело две бани
Житель Ершова едва не замерз по пути на работу
Николай Панков: Нельзя промолчать, когда пытаются исказить нашу историю
Сегодня в Саратове потеплеет