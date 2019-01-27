Мэрия Саратова: Учителя убирали снег на морозе не дольше часа
В мэрии Саратова прокомментировали информацию об учителях, которых вывели на уборку снега в мороз.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, работы проводились в рамках субботника.
Несмотря на то, что занятия в школах были отменены, учителям пришлось выйти, так как для них эти дни являются рабочими. В то же время, 24 января шел сильный снег, а дворники не могли справиться с последствиями лишь своими силами, было принято решение, что в школе №95 территорию будут расчищать учителя.
- Общая продолжительность работ составила не более одного часа, — заверили в мэрии.
Тем не менее, по данному факту будет проведена служебная проверка.
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