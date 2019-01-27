2019-01-27T12:39:46+03:00
Общество

Панков: Может, кому-то из чиновников голову отморозило

Депутат возмутился сообщением о том, что учителей заставили убирать снег в мешки на морозе
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям, — заявил Панков.

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