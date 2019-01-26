2019-01-26T20:20:50+03:00
Происшествия

Взрыв на юбилее в Саратовской области: пострадали 22 человека

Люди выскакивали на мороз голышом [видео]
Екатерина СеменоваТимур Гадеев
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В Лысых Горах взорвалось кафе. Фото ливкорра КПВ Лысых Горах взорвалось кафе. Фото ливкорра КП
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Появилось видео взрыва в кафе в поселке Лысые Горы под Саратовом.

Очевидцы засняли кадры, как пострадавшие люди выбегают из охваченного пламенем здания. При этом говорится, что многие из людей сильно обожжены, на них сгорела одежда.

- Голый мужчина бежит, — произносит голос за кадром.

Напомним, вечером 26 января, в поселке Лысые горы взорвалось кафе «Рандеву» на улице Мира. Уточняется, что взрыв произошел в тот момент, когда там отмечали юбилей - 60летие местного жителя. Зал был полон — стол накрыт на 40 человек.

Баллон с пропаном взорвался на кухне, но огонь быстро распространился и по залу.

Фото ливкорра КП

Фото ливкорра КП

Первоначально сообщалось, что пострадали 35 человек, но министерство здравоохранения Саратовской области уточнило, что пострадали 22 гражданина.

- Из них 14 человек были госпитализированы, причем шестеро в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести, — рассказал «КП-Саратов» советник министерства здравоохранения Александр Колоколов.

На место выехали медики из Лысогорского и Калининского районов, Саратова. Задействованы бригады службы спасения, Центра медицины катастроф, санитарной авиации. По словам Александра Колокова, врачи проводят осмотр пострадавших, решается вопрос доставки особо пострадавших в областной ожоговый центр.

Фото ливкорра КП

Фото ливкорра КП

На месте также работают зампред правительства Роман Бусаргин и министр здравоохранения Наталья Мазина.

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