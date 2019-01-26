На место взрыва в Лысых Горах выехали зампред и министр здравоохранения
Губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений в связи с происшествием в одном из кафе поселка Лысые Горы.
По предварительным данным в помещении произошел взрыв бытового газа. В это время в кафе находились посетители, 35 человек обратились за медицинской помощью, из них шестеро находятся в состоянии средней тяжести.
По поручению главы региона на место происшествия выехали зампред Правительства Роман Бусаргин, министр здравоохранения Наталья Мазина. Также в поселок направлены дополнительные бригады скорой медпомощи из Калининского района, Саратова, а также сотрудники Центра медицины катастроф. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.