2019-01-26T20:45:34+03:00
Происшествия

Психологи ожогового центра будут работать с родственниками пострадавших на взрыве в Лысых Горах

Шесть человек были экстренно госпитализированы в Саратов
Екатерина Семенова
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ГУ МЧС по Саратовской области сообщает оперативные данные о взрыве в кафе «Рандеву» в поселке Лысые горы.

- Сигнал о возгорании поступил дежурному 26 января в 17:56, — рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

По предварительной версии, пожар начался из-за взрыва газового баллона. На место ЧП выехали два пожарных расчета. Возгорание было ликвидировано в 18:10.

В кафе на тот момент находились отдыхающие (по информации «КП-Саратов», там отмечали 60-летие одного из местных жителей). Медицинская помощь потребовалась 22 гражданам, среди них двое детей 6 и 14 лет.

Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. На реанимобилях их экстренно доставили в Саратов, в Центр комбустиологии. Восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. У детей легкие ожоги, а шестеро направлены на амбулаторное лечение в домашних условиях.

На месте работают специалисты пожарной лаборатории и органов дознания.

27 января в ожоговом центре Саратова пройдет работа психологов с родственниками тяжело раненых.

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