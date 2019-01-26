В Саратовской области произошел взрыв в кафе

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-26T19:35:28+03:00

По предварительным данным пострадали более 10 человек,четверо в тяжелом состоянии

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Сегодня в Лысых горах, на улице Мира, в одном из городских кафе произошел мощный взрыв газа. По разным источникам, в результате взрыва пострадали больше 10 человек, есть сообщения, что четверо из них в тяжелом состоянии.

- По предварительной версии, взрыв газа произошел в кухонном помещении кафе, именно из-за этого и пострадали посетители, – сообщил «КП-Саратов» осведомленный источник.

Сейчас на месте работают все оперативные службы. Саратовские специалисты пока еще в пути.