Среди пострадавших при взрыве газа в кафе в Лысых Горах трое детей
Погибших нет
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Стали известны подробности о пострадавших в кафе в Лысых Горах Саратовской области.
Как сообщил «КП-Саратов» заместитель председателя правительства области роман Бусаргин, ЧП произошло в местном кафе «Рандеву». Там взорвался баллон бытового газа. Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров и с огнем удалось быстро справиться.
- За медицинской помощью обратились 35 человек, — отметил Роман Бусаргин.
Известно, что из пострадавших, трое — дети. Погибших нет.