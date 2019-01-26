2019-01-26T18:11:55+03:00
Происшествия

Среди пострадавших при взрыве газа в кафе в Лысых Горах трое детей

Погибших нет
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности о пострадавших в кафе в Лысых Горах Саратовской области.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель председателя правительства области роман Бусаргин, ЧП произошло в местном кафе «Рандеву». Там взорвался баллон бытового газа. Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров и с огнем удалось быстро справиться.

- За медицинской помощью обратились 35 человек, — отметил Роман Бусаргин.

Известно, что из пострадавших, трое — дети. Погибших нет.

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