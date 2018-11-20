У беременной жительницы Энгельса собирались забрать несовершеннолетних детей

К беременной матери двоих детей Оксане Никоновой, которая ожидает выселения из своего дома в центре Энгельса, пришли с письмом об изъятии ее несовершеннолетних дочерей.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказала сама Никонова.

Три сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних ОВД МУ МВД России «Энгельсское» посетили дом Никоновой на улице Маяковского вечером минувшей пятницы, 16 ноября.

- Я растерялась и поэтому даже не посмотрела на шапку письма, на дату и потом на подпись. Читаю текст – просим изъять детей таких-то несовершеннолетних из семьи такой. Мне начали задавать вопросы, и я отвлеклась от письма, его у меня забрали. Они сказали, что было письмо из школы, дети учатся в школе №12.

Они удивились, что у нас есть в доме электричество и отопление. Я им заявила, что уже подала апелляционную жалобу в областной суд на решение о принудительном выселении. Они посмотрели копию жалобы с отметкой суда, извинились и ушли, — рассказала Оксана Никонова.

Электричество, отключенное в январе этого года, им вернули 29 октября, после визита в областную прокуратуру.

По мнению самой женщины, находящейся на последних сроках беременности, и ее мужа, попытки удалить из дома детей необходимы для принудительного выселения семьи – сделать это при наличии в здании двух несовершеннолетних девочек будет сложнее.

Даша и Алина, дочери Оксаны НиконовойФото: Александр Уриевский

Адвокат Никоновых сделала запрос в полицию и прокуратуру по поводу этих действий сотрудников ПДН.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов пояснил ситуацию корреспонденту «КП-Саратов». По его информации, визит сотрудниц полиции был связан с поступившим к ним письмом из районной комиссии по делам несовершеннолетних.

- Решения об изъятии детей из семьи принимают именно эти комиссии, а не полиция. Наши сотрудники только проверяют условия проживания, собирают материал. В конкретном случае с этой семьей, полицейские убедились, что условия проживания у детей нормальные, — сообщил Дмитрий Рассказов. По его словам, по итогам визита к Никоновой сотрудницы не стали составлять протоколов.

Напомним, семья Никоновой проиграла суд о принудительном выселении. Дата вступления решения в силу – 21 ноября. Однако после подачи апелляции срок выселения отодвинулся на неопределенное время.

Поддержку семье в поиске работы и жилья предлагал глава района Александр Стрелюхин. Ситуаций с выселением беременной женщины с детьми заинтересовались в полпредстве ПФО.

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