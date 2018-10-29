Беременную Оксану Никонову с двумя детьми в Энгельсе не выселят на улицу

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-28T22:25:18+03:00

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История семьи Оксаны Никоновой, которая на 8-месяце беременности с двумя несовершеннолетними дочками вынуждена покинуть свой дом в центре Энгельса, вызвала большой интерес не только рядовых читателей, но и людей во властных структурах.

После того, как «КП-Саратов» 22 октября рассказала о ситуации с предстоящим выселением «в никуда» семьи с малолетними детьми из признанного аварийным дома, произошло несколько важных для героев этой истории событий.

Неделю назад судья Энгельсского районного суда Светлана Стрельникова приняла решение полностью удовлетворить требования местной администрации и лишить всех жильцов дома в центре Энгельса на Маяковского, 21 прав пользования жильем, а также снять женщину вместе с детьми с учета по этому месту жительства.

Оксана Никонова проиграла в Энгельсском районном суде иск о ее выселенииФото: Александр Уриевский

Через месяц, 21 ноября, если не будет подана апелляция, их принудительно выселят из частного дома в центре Энгельса. Само строение, как признанное аварийным, пойдет под снос.

Уже после этого, на минувшей неделе состоялась встреча остающихся без жилья людей с главой администрации Энгельсского района Александром Стрелюхиным. Понимая всю сложность создавшейся ситуации, когда и оставить беременную мать двоих детей без дома нельзя и при этом надо соблюдать закон, глава предложил вместе искать выход. По данным «КП-Саратов», мужу Оксаны Никоновой Стрелюхин выдвинул вариант трудоустройства в сфере ЖКХ и возможности получить служебное жилье, куда могли бы переселиться и Оксана с дочерьми.

В администрации также предложили юридическую поддержку в части разбирательств с родственниками. Дело в том, что мать Оксаны, в тайне от дочери, подписала в декабре 2017 года документы о согласии на получении однокомнатной квартиры в новостройке на проспекте Химиков. И въехала туда с несколькими членами семьи, просто оставив дочь с детьми в старом доме. Оксана узнала об этой истории, только когда к ним приехали отрезать электричество, как в расселенном доме.

По документам, на проживание в этой новой квартире на Химиков имеет и Оксана с дочками, но ее туда просто не впускают. Да и она сама отмечает, что жить на 28 квадратных метрах всемером с двумя детьми нереально, а скоро у нее родиться третий.

Мать с января проверяет домашнее задание у дочерей при свете свечейФото: Александр Уриевский

Программа переселения из аварийного жилья не предполагает улучшения условий, а только обмен старого на новое «метр в метр». Как выяснилось, дом на Маяковского, 21 был признан аварийным еще в 2003 году. С тех пор с ним ничего не происходило до конца 2017 года, когда мать Оксаны получила общую для них всех однокомнатную. Закон не учитывает, что вместо одной семьи в старом доме давно уже живут две, родились новые дети, появились супруги. А уж проблемы родственных «разборок» - вообще внутреннее дело семьи. Так что формально государство в лице администрации перед Оксаной Никоновой свои обязательства выполнило. При этом нужно отметить, что Стрелюхин все-таки предложил этой семье варианты и в такой ситуации.

В случае с матерью Оксаны, которая не идет на встречу родной дочери, чиновники никак помочь не могут. Разве что юридической поддержкой в суде между родственниками.

Кроме этого, стало известно, что на статью «Комсомолки» о выселяемой в Энгельсе беременной с двумя детьми обратили внимание в аппарате полпреда в ПФО. Оттуда в регион пришло поручение разобраться в этом деле с помощью прокуратуры и правоохранителей.

В минувшую пятницу в дом на Маяковской, 21 приезжали представители районной прокуратуры. Они удивились, как люди живут тут почти год без электричества, сфотографировали комнаты, посмотрели, какие у семьи запасы еды. Дело в том, что уже два месяца глава семьи, Николай, остается без работы. Ему пришлось уволиться по просьбе работодателя, чтобы заниматься хождением по различным чиновничьим кабинетам, юристам, судам.

Дочери Оксаны Никоновой, Даша и АлинаФото: Александр Уриевский

Прокурорские работники, с учетом проживания в доме двух несовершеннолетних, настоятельно попросили по телефону руководство МКУ «Энгельсская недвижимость» вернуть свет оставшимся здесь людям. От мнения этой организации зависит разрешение на подключения строения к электричеству. Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Николай, в тот же вечер к ним приехала вышка и электрики, которые начали проверять счетчик и проводку, частично выдрали ее из стен, собираясь подключить дом обратно к электроэнергии.

- Внезапно, после очередного звонка по сотовому, рабочие скрылись также, как и появились. В результате - выдранные провода, света как не было с января, так и нет. Видимо, просьбы прокуроров не сработали в итоге, — считает мужчина.

Сегодня днем, 28 октября, Оксана Никонова с мужем уже сами отправляются на очередное свидание с прокурорами.

С момента публикации первой статьи 22 октября, стал известен еще один факт из биографии семьи Никоновой. Кроме формального права женщины на проживание с детьми, но без мужа, в новой квартире на Химиков, оказалось, что у них с супругом Николаем есть еще один дом. В маленьком селе Пензенка Федоровского района Саратовской области в 2015 году они приобрели домик на средства материнского капитала, который получили после рождения младшей дочери.

Эта информация уже есть в районной администрации, ее вскоре доведут и до федеральных структур. Получается, все рассуждения о выселении матери с детьми на улицу ничего не стоят? У них, оказывается, есть другой дом, а они просто хотят чего-то большего, что им не положено по закону. Более того, вместо решения своих реальных жилищных проблем, Никонова с мужем поступили крайне инфантильно и купили себе летнюю дачу, как будто имеют возможность жить на широкую ногу.

- Так можно говорить, если бы мы, когда покупали этот дом, знали, что наш в Энгельсе пойдет под снос. Пусть на материнский капитал купить квартиру в Энгельсе не получится, можно было бы оформить ипотеку, в общем, искать варианты. Но в том и дело, что мы спокойно растили детей, купили деревенский дом вдали от цивилизации, где девочки могли бы отдыхать все лето. А через два года узнаем, что остались без городского жилья, — рассказала Оксана Никонова.

Она настаивает на том, что признание дома аварийным произошло «задним числом». В суде ее доводы об этом и предложения потребовать заключения экспертизы о признании аварийности слушать не стали. Судье Стрельниковой было достаточно выписки из Росреестра о том, что дом должен быть расселен.

Дом на Маяковского, 21Фото: Александр Уриевский

- Мы и третьего ребенка запланировали потому, что вроде все хорошо было, есть, где жить, куда детей на лето возить – тоже. Работа была нормальная, — пояснил ее супруг.

Но это снова разговор из разряда человеческих отношений и житейской логики. А по закону — дом у них есть, туда им теперь и дорога, всего 150 км от Энгельса.

Возможно, тему с наличием и подлинностью экспертизы об аварийности на дом по Маяковского,21 в Энгельсе возьмут на себя прокурорские работники.

Впрочем, беременной Никоновой с детьми это вряд ли поможет. Решение суда о выселении вступит в силу уже скоро. Приблизительно в это же время ей самой придется отправляться в роддом. Проблема ее мужа - найти, куда съехать с двумя дочками и где ждать жену с новорожденным малышом. Дом в Пензенке, где нет ни то что школы или детсада, но даже магазина, вряд ли станет нормальным постоянным пристанищем для многодетной семьи, тем более на зиму.