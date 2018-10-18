Беременную женщину с двумя детьми чиновники выселяют из родного дома накануне зимы

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-18T01:50:23+03:00

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Беременная женщина с двумя несовершеннолетними детьми в Саратовской области в ближайшее время останется на улице, лишившись дома, в котором прожила с детства. И это накануне настоящих зимних холодов, в самом центре города Энгельс. Все это может произойти уже совсем скоро по решению суда, по согласованию с администрацией и в рамках российских законов.

Молодая мама Оксана Никонова оказалась в такой ситуации не по своей вине. О том, что у нее больше нет дома, она узнала в начале 2018 года. С тех пор вместе с мужем она пытается бороться с системой, которая утверждает – они сами и их дети должны оставить родной дом и идти куда глаза глядят.

Здание 1902 года постройки, в котором пока живут, или существуют, двое взрослых и двое детей, находится на улице имени Маяковского. Пока еще находится. У местной администрации серьезные планы по сносу строения и освоения перспективного участка в центре города.

Дом на улице МаяковскогоФото: Александр Уриевский

Для того, чтобы у семьи Оксаны Никоновой и Николая Дуная и их дочерей не оставалось иллюзий на этот счет, еще в январе 2018 года им отрезали электричество. С тех пор они живут при свечах. С начала лета с ломиками и твердой уверенностью в своей правоте к ним регулярно стали наведываться сотрудники МКУ «Энгельсская недвижимость». Они не всегда утруждали себя ожиданием хозяев у калитки и забора, а часто преодолевали их и пытались вскрыть двери дома. Оксана рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что обычно они приходят в рабочее время, когда мужа нет дома. Двери взламывали даже когда она с детьми находилась внутри.

Представляется – беременная женщина, слезы, дети, и мужики с ломами ломают дверь. Именно так и было, признается Оксана. Документы о том, что решение суда о выселении еще не принято, муниципальных мужчин с ломиками на время останавливает. Однако они приходят снова и снова. На неделю семья уезжала летом, чтобы отправить девочек в детский лагерь под Пугачевом. Вернулись – черный вход в дом взломан, внутри кавардак. На кого теперь думать? Что было нужно неизвестным взломщикам? Оксана призналась корреспонденту «КП-Саратов», что поэтому давно все документы всегда возит с собой.

- Приедешь – а дома нет. Сожгут или снесут бульдозером. А тут дети… Все наши вещи, которые не первой необходимости, свернуты в узлах и лежат в нашей с мужем комнате. Там у нас холодильник – отопления нет. Вы извините, что у девочек немного беспорядок, просто здесь все, что нужно на каждый день. Тут Алина и Даша спят и делают уроки – здесь печка горячая, на газе, и поэтому тепло, по крайней мере, дети не мерзнут. Поставщики свечей у нас уже постоянные – с января живем при их свете, ­ — рассказала Оксана во время краткой экскурсии по тонущему во тьме старинному дому.

Как выяснилось, к ним уже ранее приезжали газовики, отключать коммуникации. Увидели детей – уехали, газ оставили. С его помощью еще как-то семья из четырех человек держит оборону против чиновничьей машины.

Даша и АлинаФото: Александр Уриевский

Оксана и Николай рассказали корреспонденту «КП-Саратов», что проблемы начались в январе 2018 года. Тогда внезапно выяснилось, что дом был признан аварийным еще в далеком 2003 году, когда сама Оксана еще играла в куклы. Якобы было проведено его обследование на этот счет и в акте описаны все многочисленные изъяны и недостатки столетнего строения. У соседних зданий, как заметили Оксана и Николай, при тех же признаках, аварийность не выявлена.

Деньги в бюджете на расселение жильцов дома, которых в нем было несколько семей, появились только в 2017 году. Мать Оксаны и ее сестра, с которыми отношения у нее были разорваны в силу личных обстоятельств уже давно, были прописаны в старом доме. Эти родственники, без ведома Оксаны и ее семьи, получили новую однокомнатную квартиру, куда вписали еще и брата, а также саму Оксану с детьми. Как считает героиня нашей истории, ее дети как раз и послужили инструментом для быстрой выдачи новой жилплощади. Однако в эту квартиру ни ее, ни детей, ни мужа родственники не пустили. Да и сама Оксана Никонова заметила – как бы мы там жили все на этих 28 квадратных метрах? Кроме этого, оказалось, что есть многотысячные долги за коммунальные услуги, которые мать оставила дочери за старый дом. В новой однокомнатной квартире, куда Оксану с детьми (без мужа) планируют впихнуть чиновники, уже тоже есть долги за ЖКУ. Мама с сестрой живут по старому укладу – ни за что не платить.

Получив такой сюрприз от родственников, следом женщина столкнулась с чиновниками – родной дом, в котором она осталась жить с семьей, признан расселенным и его должны снести в самое ближайшее время.

Оксана Никонова в своем, пока не снесенном домеФото: Александр Уриевский

Для корреспондента «КП-Саратов» Оксана и Николай провели мини-экскурсию по дому, чтобы показать, — да, он выглядит старым снаружи, но вполне крепкий и надежный внутри. Его признание аварийным, как считает Николай, было сделано задним числом и вызвано интересом к земельному участку в центре Энгельса. А настойчивое желание снести именно сейчас – тем, что на этой земле в Росреестре оказалось зарегистрировано сразу 7 (!!!) различных домов, деньги на снос которых уже неоднократно выделялись и куда-то исчезли.

Стоит признать, что некоторые новые дома, которые строились, к примеру, для сирот в Саратовской области, выглядели через год изнутри хуже, чем этот образец зодчества начала прошлого века. Тем более, жильцы о нем заботились, как могли.

Мама разглядывает в полумраке, как сделали уроки дочериФото: Александр Уриевский

Пока продолжалась экскурсия, девочки, 8-летняя Даша и 12-летняя Алина делали уроки, при свечах, поставленных для удобства в консервные банки. Это не от нищеты, хотя из-за судебных тяжб глава семьи пока остался без работы. Просто нынешние магазинные подсвечники сделаны для сиюминутной романтики, а девчонкам каждый вечер нужно листать учебники и заполнять тетрадки при свете дрожащего пламени. Даша при беседе корреспондента «Комсомолки» с родителями решала задачи, учила стихи, мама успевала заметить ошибки в тетрадке сквозь полутьму – сила привычки.

Дашу не смущают сложности - она готовится к завтрашним урокамФото: Александр Уриевский

Оксана и Николай рассказали много подробностей своего общения с юристами, хождения по инстанциям, подачи челобитных большим и очень большим людям. Итог один – отписки, отсылки к законам, траты на адвокатов, которые не способны помочь. В результате ощущение — всем просто плевать на них и на их детей. И родственникам, кинувшем их в прямом смысле слова, и чиновникам всех уровней.

Даже прочитать о том, что пишут о них в интернете они смогут не сразу – планшет заряжается, пока Николай ездит в машине, и все равно надолго его заряда не хватает. Недавно, кстати, у них из «Жигулей» выкрали аккумулятор.

Но самая острая проблема семьи на сегодняшний день – квалифицированный юрист, который сможет помочь в суде Энгельса если не решить проблему раз и на всегда, то хотя бы не остаться приближающейся зимой на улице с двумя детьми.

Все предложения от неравнодушных людей, в первую очередь, варианты юридической помощи, в редакции «КП-Саратов» готовы немедленно перенаправить семье Оксаны Никоновой.

Юридическая защита требуется срочно – очередное заседание суда назначено уже на утро 22 октября.

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