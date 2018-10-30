2018-10-30T11:13:03+03:00
Общество

В дом беременной покровчанки с двумя детьми вернули электричество спустя девять месяцев

В приготовленном под снос здании осталась жить семья с несовершеннолетними детьми
Александр Уриевский
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Оксана Нестерова делала уроки с дочерьми при свечах более полугодаОксана Нестерова делала уроки с дочерьми при свечах более полугодаФото: Александр Уриевский
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Вчера вечером, 29 ноября, в дом на Маяковского, 21 в Энгельсе, где проживает Оксана Никонова с двумя несовершеннолетними дочерьми и супругом, вернули электричество. Это произошло почти девять месяцев спустя после того, как их отключили от городской электросети.

По решению МКУ «Энгельсская недвижимость» провода, ведущие к дому, срезали в конце января этого года. Здание, согласно документам, предназначено под снос, жильцы уже получили новую квартиру. Однако выяснилось, что в доме осталась жить семья из четырех человек. С того момента они пытались доказать свое право на дом, а также тот факт, что выданную администрацией однокомнатную квартиру забрали себе другие члены семьи, которые их просто туда не пускают. В Энгельсском районном суде 22 октября принято решение о принудительном выселении Никоновой с детьми. В силу оно вступит через месяц.

В минувшую пятницу у Никоновой в доме побывали сотрудники районной прокуратуры. Они рекомендовали администрации вернуть свет в дом, где проживают несовершеннолетние. Тогда этих просьб оказалось недостаточно. Вчера вечером, 29 октября, Оксана Никонова с супругом побывали на приеме в областной прокуратуре. После этого свет в дом на Маяковского, 21 вернули.

- Дети рады, что уроки можно делать нормально, не при свечах. Сейчас лампы меняем по всем комнатам, оказалось, с января многие пришли в негодность, — рассказал Николай, муж Оксаны.

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