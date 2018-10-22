2018-10-22T11:03:12+03:00
Общество

Суд принял решение о принудительном выселении беременной жительницы Энгельса с двумя детьми

С начала года они проживали в доме с отключенным электричеством
Александр Уриевский
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Сегодня, 22 октября, в Энгельсском районном суде состоялось рассмотрение иска администрации района к Оксане Никоновой, матери двух несовершеннолетних девочек о выселении их из дома.

Судья Светлана Стрельникова, рассмотрев дело, приняла решение полностью удовлетворить заявление администрации. Все жильцы дома №21 по улице Маяковского в центре Энгельса, в том числе находящаяся на восьмом месяце беременности Оксана Никонова, лишены права пользования домом.

Кроме того, суд постановил снять женщину вместе с детьми с учета по этому месту жительства. Дом признали аварийным, по решению администрации он подлежит сносу.

В однокомнатной квартире на проспекте Химиков, куда должна была поселиться Оксана, проживает ее мать с другими родственниками — всего шесть человек. Видеть свою беременную дочь с двумя детьми женщина не хочет.

Через месяц после вступления в силу решения суда мать с детьми рискуют оказаться на улице.

Сама Никонова и ее супруг настаивают, что экспертиза дома была проведена неправильно и аварийным он не является.

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