Анатолий Годаль: «Протон» уже похоронили

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-02T08:22:02+03:00

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После заявлений и пресс-конференций руководства женского волейбольного «Протона» по поводу судьбы клуба, в «КП-Саратов» решили узнать мнение о происходящем одного из основных, но при этом непубличных участников процесса – Анатолия Годаля. Он является единственным учредителем и при этом руководителем СРО ФСО «Федерация волейбола Саратовской области», в которой, по утверждению ветеранов саратовского волейбола, состоит всего несколько человек.

В телефонной беседе Годаль нашел возможность поделиться мыслями о судьбе профессиональной женской волейбольной команды и перспективах всего вида спорта на территории региона.

Скажите, команда «Протон-Саратов» она сейчас формируется или сформирована?

- Какую вы имеете в виду?

«Протон-Саратов», которая заявлена в Чемпионат России по волейболу среди женских команд от региональной федерации. Не «Протон – БАЭС».

- А, новую? Будем говорить о новой, чтоб для ясности было. Да, формируется.

Какие игроки в ней будут выступать, иногородние, местные?

- Послушайте внимательно только. В первую очередь, как и было озвучено руководством, мы предложили тем, кто был в балаковской команде, сюда – быть игроками нового клуба. У нас есть уже и другие, но мы хотели бы рассматривать этот вариант, оттуда кто пожелает – придет, мы готовы с ними сотрудничать, понимаете? Это первый вариант. Второй – мы набираем людей, которые будут здесь играть, мы работаем с агентами и работаем с этими игроками.

Это, естественно, игроки высокого уровня, не местные молодые воспитанники?

- Дело не в этом. Мы и хотим на местных делать основную ставку. Весь смысл, что, грубо говоря, родить своих, чтобы основной костяк был свой. Но как мы сейчас разобрались, у нас даже в молодежке очень много приезжих. Наших пока там очень мало, таких, достойных. Ну одна - две. Вот здесь тоже встает вопрос.

Как вы считаете, эта местная молодежь достаточна сильна для Суперлиги? Потому что были упреки, что нынешние профессиональные игроки «Протона-БАЭС» не достаточно хороши для целей российского чемпионата.

- У вас неправильная информация, что значит недостаточно?

Так заявлялось в пресс-релизе министерства спорта.

- Министерство не могло так заявлять.

Могу вам показать это заявление.

- … Это не разговор, вот почему надо встречаться и говорить, а не по телефону. Я могу, вы можете… дело-то не в этом. Меня всегда возмущает, когда люди не понимают смысл, ради чего это все. А вы начинаете мне – эти вот то сказали, эти вот это, вы же со мной разговариваете?

Объясните.

- Весь смысл в том, что да – вы задаете вопрос, что можно решить с этими молодыми игроками? Естественно, что глобальных задач с ними никак нельзя решать, потому что они еще не подошли к тому уровню. Но, пока мы не переборем это, грубо говоря, один хотя бы сезон должны перебороть, чтобы подтягивать, иначе тогда смысл всего этого? У нас работают детские школы, воспитанники их работают Бог знает где, только не в Саратове. А они должны играть здесь. Пока мы не сдвинем этот механизм, не сделаем акцент на своих воспитанников… Потом мы можем где-то подкупить, усилить, пока эти игроки не выйдут на какой-то уровень. И это будут не такие колоссальные, сумасшедшие затраты. Там что-то прибедняются, (в «Протоне» – прим. ред.) рассказывают, что у нас самый маленький бюджет. Мы по бюджету входили в четверку- пятерку по прошлому сезону, а результат? И все игроки приезжие, - тратится столько денег на одно только проживание и так далее и в таком смысле.

Но как молодые выйдут и что-то покажут? Они не покажут. Но каждое очко, каждая выигранная партия дает им шанс быть завтра еще лучше. А иначе о чем разговаривать? Давайте понабираем тех, у которых будет зарплата чуть ли не по миллиону в неделю. Но у нас нет таких средств, это, во-первых. И во-вторых – я уже неоднократно говорил, что «Протон» это еще не весь волейбол Саратовской области. Федерацию в первую очередь интересует как будет волейбол – есть и девочки и мальчики и мужчины и еще кроме этого… Но когда идет глобальное финансирование сюда (в «Протон» - прим. ред.), а остальные… мы не можем детей свозить на соревнования, нет средств. Вот о чем разговор. Сейчас идет глобальный, масштабный разбор во всем этом хозяйстве.

Т.е. идет перераспределение средств в пользу молодежи?

- Желательно. Я не говорю, что сейчас какие-то выводы делать. Но мы делаем акцент на то, чтобы (обойтись) минимальными затратами, поймите только правильно. Потому что на каждого приезжего игрока можно содержать наших троих-четверых, которые покажут тот же, мне кажется, результат, вы понимает или нет?

Если мы их набрали, мы ставим конкретную задачу – третье место. Это для той команды, которая была в прошлом году, балаковской. Но почему-то не получается, затраты сумасшедшие, молодежи нет нашей ни в молодежке, ни тем более в основном составе.

Говоря о составе «Протона» сегодняшнего – вы ведете с игроками переговоры о переходе в новую команду? Кто-то из девушек уже согласился?

- Сейчас трое есть, они переходят. Вопрос в чем – наши любители, которые говорили, что они за волейбол здесь, туда-сюда, я имею в виду руководство («Протона» - прим ред.), сейчас они делают все, чтобы они никуда. Они тормозят, у них долгов перед ними (игроками – прим – ред.) - море и им там рассказывают – такую ахинею несут! И они (игроки- - прим. ред) не знают кому верить, они на распутье. …

А вот когда им достался клуб (руководству «Протона» - прим. ред.), там были очень порядочные люди, которые ради дела ушли, ушли оставив им…. А сейчас они уже начинают распродавать игроков, предлагают туда- сюда, за баснословные суммы. Нам звонят из Казахстана, спрашивают – «а кто вот это такая, нам предлагают…».

Вы звоните сами девушкам из «Протона»? Как вообще происходит процесс переговоров?

- Их приглашали неоднократно на встречи… Реакция пока такая – они не знают еще что… Им было сказано – этот клуб («Протон» - прим. ред.) - уже все, он похоронен. И на сайте федерации российской – все. Есть другой клуб, который будет представлять Саратовскую область. (У «Протона») ни финансирования ничего не будет. Не будет ничего. И вот этот процесс затягивается.

Что они (руководство «Протона» - прим. ред.) им там обещают? Они им (игрокам) постоянно говорят, что - не верьте, у нас все будет, и прочее, и прочее. Но здесь – вы извините – всему бывает терпение. В последний раз их собирали обзванивали, их непосредственные тренера, которые с ними сейчас, и Чуриков и Карпов, они принимают какое-то свое там решение. Но звонит одна, звонит другая – а собраться… Ну, приходите по одиночке, будем разговаривать.

Какой-никакой был плохой Марычев (бывший тренер «Протона» - прим. ред.) но они звонят и спрашивают, а Марычев будет? А я спрашиваю, что ж вы молчали когда его, пардон, поносили? Надо будет – пригласим Марычева, если посчитаем нужным. Сегодня есть другие тренера. Как получится – не знаю. Ждать уже времени нет, мы будем брать тех людей, кто идут с нами вот сейчас – два-три человека, четыре, может быть. Как там будет, новый сезон надо начать… Пока мы не сделаем новое направление, но основная масса - наша молодежь, которая будет постоянно уже участвовать, эту линию будем продолжать.

...

Беседа с Анатолием Годалем закончилась после вопроса о том, зачем от имени региональной волейбольной федерации и лично руководителя направляются письма коммерческим партнерам «Протона», с предложением отказаться от сотрудничества с командой. Годаль прямо отказался от своего авторства такого письма в один из фитнесс-клубов, и поинтересовался, только ли для этого вопроса корреспондент «КП-Саратов» звонил ему. После этого глава региональной федерации волейбола бросил разговор.

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