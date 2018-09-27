2018-09-27T15:27:18+03:00
Спорт

Партнеров команды «Протон» просят прекратить с ними сотрудничество

В Федерации волейбола Саратовской области этот факт отрицают
Александр Уриевский
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В распоряжении редакции «КП-Саратов» оказалась копия письма, которое якобы было отправлено Федерацией волейбола Саратовской области в адрес одного из партнеров волейбольного клуба «Протон-БАЭС» — сети фитнес-центров World Class.

В нем от имени Федерации руководству фитнес-клуба предлагается прекратить отношения с волейбольной командой «Протон».

По данным «КП-Саратов», у волейбольного клуба с фитнес-центром спонсорский договор, по которому волейболистки саратовской команды тренируются в залах World Class.

- Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация волейбола Саратовской области», сообщает Вам, что решением Исполкома ВФВ и руководством Саратовской области принято решение о не допуске команды «Протон-БАЭС» Саратовская область к участию в чемпионате России по волейболу среди женских команд суперлиги, в связи с этим просим Вас прекратить сотрудничество с волейбольной командой «Протон-БАЭС» Саратовская область, — говорится в тексте письма (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

Под документом есть подпись, похожая на автограф председателя региональной Федерации Анатолия Годаля.

«Комсомолка» поинтересовалась у него, на каком основании федерация вмешивается в деятельность клуба, который даже не состоит в ней, а также почему Годаль заявляет, что решение о не допуске «Протона» к чемпионату принималось «руководством Саратовской области».

Однако в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Анатолий Годаль отказался от авторства этого письма и заявил, что его вообще не было.

- Я не знаю, какие там разговоры, кто там договаривался с ними…

- Но в World Class вы направляли письмо?

- Какое письмо, куда?

- От федерации за вашей подписью было ли письмо в World Class?

- … Этому World Class наплевать на все письма, они частные предприниматели.

- Но письмо было?

- Не было!

- Вы такого не писали?

- Нет.

Напомним, ранее к участию в чемпионате России от региональной федерации Саратовской области была заявлена команда с названием «Протон-Саратов», а представитель регионального министерства спорта пригласил игроков переходить из «Протона» в новую команду.

Из-за всех этих разборок волейбольная команда «Протон» уже осталась без участия в розыгрыше Кубка России.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет