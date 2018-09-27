Партнеров команды «Протон» просят прекратить с ними сотрудничество
В распоряжении редакции «КП-Саратов» оказалась копия письма, которое якобы было отправлено Федерацией волейбола Саратовской области в адрес одного из партнеров волейбольного клуба «Протон-БАЭС» — сети фитнес-центров World Class.
В нем от имени Федерации руководству фитнес-клуба предлагается прекратить отношения с волейбольной командой «Протон».
По данным «КП-Саратов», у волейбольного клуба с фитнес-центром спонсорский договор, по которому волейболистки саратовской команды тренируются в залах World Class.
- Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация волейбола Саратовской области», сообщает Вам, что решением Исполкома ВФВ и руководством Саратовской области принято решение о не допуске команды «Протон-БАЭС» Саратовская область к участию в чемпионате России по волейболу среди женских команд суперлиги, в связи с этим просим Вас прекратить сотрудничество с волейбольной командой «Протон-БАЭС» Саратовская область, — говорится в тексте письма (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)
Под документом есть подпись, похожая на автограф председателя региональной Федерации Анатолия Годаля.
«Комсомолка» поинтересовалась у него, на каком основании федерация вмешивается в деятельность клуба, который даже не состоит в ней, а также почему Годаль заявляет, что решение о не допуске «Протона» к чемпионату принималось «руководством Саратовской области».
Однако в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Анатолий Годаль отказался от авторства этого письма и заявил, что его вообще не было.
- Я не знаю, какие там разговоры, кто там договаривался с ними…
- Но в World Class вы направляли письмо?
- Какое письмо, куда?
- От федерации за вашей подписью было ли письмо в World Class?
- … Этому World Class наплевать на все письма, они частные предприниматели.
- Но письмо было?
- Не было!
- Вы такого не писали?
- Нет.
Напомним, ранее к участию в чемпионате России от региональной федерации Саратовской области была заявлена команда с названием «Протон-Саратов», а представитель регионального министерства спорта пригласил игроков переходить из «Протона» в новую команду.
Из-за всех этих разборок волейбольная команда «Протон» уже осталась без участия в розыгрыше Кубка России.
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