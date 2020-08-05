Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 августа:

В Саратовской области на утро 5 августа зарегистрировано еще 93 случая заражения коронавирусом.

Больше всего среди заболевших саратовцев — 30 человек, 12 жителей Аткарского района, девять из Энгельсского, по шесть в Вольском, Ершовском, Саратовском, четыре в Дергачевском, по три в Красноармейском и Перелюбском, по два в Балтайском, Ивантеевском, Марксовском, Питерском, по одному в Балашовском, Воскресенском, Краснокутском, Пугачевском, Советском, Федоровском.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди них 23 контактных лица, у 68 человек источник заражения не установлен, двое прибыли с других территорий с симптомами ОРВИ.

Пневмония у 63 пациентов, с признаками ОРВИ 17 человек, у 13 болезнь протекает бессимптомно.

Число заражений в Саратовской области

Основная масса зараженных старше 60 лет — 31 человек, 26 от 50 до 59 лет, по 13 в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 30 до 39 лет, семерым от 20 до 29 лет, трем не исполнилось и 14 лет.

Новая инфекция унесла жизнь 57-летней женщины, она страдала от двусторонней полисегментарной пневмонии, артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и ожирения третьей степени.

Она поступила в больницу с развитой острой дыхательной недостаточностью, восемь дней была подключена к аппарату ИВЛ, но победить коронавирус у нее не получилось.

Это 61-я смерть от новой инфекции в регионе.

Всего в Саратовской области зарегистрировано 9784 зараженных COVID-19, из них выздоровели 5933 человека, за сутки — 85.

На заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области обсудили готовность региона перейти к новому этапу снятия ограничений.

По мнению министра здравоохранения Олега Костина, можно переходить ко второму этапу. А замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежды Матвеевой считает, что время для этого еще не наступило.

Школьники будут получать знания за партами, как обычноФото: Алена МАРТЫНОВА

В любом случае занятия в школах начнутся 1 сентября в обычном формате. Правда, в каждом учреждении должны быть бактерицидные излучатели, бесконтактные термометры, запас перчаток и масок. И должен присутствовать медработник.

Расписание составят с таким условием, чтобы ребята как можно меньше пересекались по учебе и во время обедов.

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