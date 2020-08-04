Расписание в школах Саратова составят чтобы «минимизировать контакты учеников»

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:29:32+03:00

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В правительстве Саратовской области заявили о начале подготовки работы школ с 1 сентября в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор РФ соответствующие рекомендации дал.

- В каждом образовательном учреждении должны быть бактерицидные излучатели, бесконтактные термометры, запас перчаток и масок. Надо составить расписание до января, чтобы минимизировать контакты учеников во время учебы и приема пищи, - заявила на заседании координационного совета замруководителя регионального роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- Роспотребнадзором РФ утверждены новые санитарные правила для школ. В любом образовательном учреждении должен присутствовать медработник. Это зона ответственности регионального минздрава. Поручаю профильному зампреду организовать исчерпывающую подготовку каждой школы к приему детей в рамках новых требований. И особый акцент просил бы сделать на квалифицированном медперсонале, - заявил Валерий Радаев.

- На каждого маленького ребенка маску не наденешь, – заметила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU