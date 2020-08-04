В Саратовской области еще одна женщина умерла от коронавируса
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, погибшей было 57 лет, заболевание у нее протекало тяжело, развилась двустороняя полисегментарная пневмония.
Кроме того, женщина страдала от артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и ожирения третьей степени.
Пострадавшая четыре дня пыталась лечиться самостоятельно, не обращаясь к медикам. При госпитализации обнаружилось, что легкие уже серьезно поражены, у женщины развилась острая дыхательная недостаточность. Восемь суток она провела на аппарате искусственной вентиляции легких, но организм не справился с болезнью.
Таким образом это уже 61-я смерть в регионе от COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU