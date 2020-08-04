Министр Олег Костин: Мы готовы ко второму этапу снятия ограничений в Саратовской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:53:49+03:00

Надежда Матвеева официально заявляет, что второй этап снятия ограничений объявлять пока нельзя

Изменить размер текста: A A

На заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области 4 августа губернатор Валерий Радаев уточнял у всех ответственных лиц готова ли область к переходу на второй этап снятия ограничений.

Министр здравоохранения Олег Костин на этот вопрос ответил: «Мы готовы ко второму этапу».

У замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежды Матвеевой мнение несколько иное.

- Показатель распространенности коронавируса не соответствует необходимому уровню. Он составляет чуть ниже единицы. Будем до конца недели мониторить его. И пример все меры, чтобы поскорее выйти на второй этап. Наметилось небольшое снижение по заболеваемости пневмонией, но очень маленькое, - сказала Матвеева.

Она также отметила, что по другим показателям регион уже соответствует второму этапу снятия ограничений. А по количеству тестирований — даже третьему.

ИСТОЧНИК KP.RU