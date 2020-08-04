2020-08-04T09:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 93 человека

Всего в регионе 9 784 случая COVID-19
Екатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской области
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В Саратовской области коронавирусом заразились еще 93 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего за время пандемии подтверждено 9 784 диагноза COVID-19.

Новые случаи большей частью приходятся на Саратов — 30 заразившихся. Еще 12 человек заболели в Аткарском районе, девять — в Энгельсском, по шесть — в Вольском, Ершовском и Саратовском. На 13 районов приходится по четыре случая и меньше.

Среди новых заразившихся трое детей и 31 человек старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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