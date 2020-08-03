2020-08-03T11:21:25+03:00
Общество

День ВДВ в Саратове: Празднование прошло без происшествий, а начальник полиции прыгнул с парашютом

В Саратове начальник УВМД отметил юбилей ВДВ прыжком с парашютом в аэроклубе имени Юрия Гагарина
Александр Уриевский
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Начальник полиции получил памятную медаль ВДВ и прыгнул с парашютом.Начальник полиции получил памятную медаль ВДВ и прыгнул с парашютом.
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В Саратовской области в день 90-летия Воздушно-десантных войск, которое отмечалось в минувшее воскресенье, 2 августа, никаких происшествий, связанных с праздником, не зафиксировано. Массовые мероприятия были отменены из-за коронавируса, и празднование прошло локально.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

День ВДВ в Саратове прошел спокойно Фото: Александр Уриевский

День ВДВ в Саратове прошел спокойноФото: Александр Уриевский

Руководитель пресс-службы Росгвардии в Саратовской Светлана Фарафонова также заявила, что 2 августа не было отмечено в регионе никакими инцидентами, связанными с десантниками и празднованием Дня ВДВ. Накануне праздника, 1 августа, 47 сотрудников спецподразделений Росгвардии, служивших в ВДВ (СОБР и ОМОН, ОМОН на транспорте), а также ветеранов боевых действий, удостоились памятных медалей.

В областном центре руководство полиции пошло еще дальше — в честь 90-летия десантных войск начальник УМВД по Саратову полковник Андрей Чепурной совершил прыжок с парашютом.

Прыгал начальник городской полиции с самолета Ан-2 с высоты 900 метров. Приземлившись, Чепурной поздравил десантников, которые в этот день приехали в аэроклуб, и пожелал им всем здоровья.

От ВДВ начальник саратовской полиции получил памятную юбилейную медаль, выпущенную к 90-летию воздушно-десантных войск.

Как рассказал Андрей Чепурной корреспонденту «КП-Саратов», за спиной у него уже более 30 прыжков — военную службу он проходил в рядах ВДВ.

Андрей Чепурной имеет право носить голубой берет, так как сам служил в ВДВ

Андрей Чепурной имеет право носить голубой берет, так как сам служил в ВДВ

Напомним, в Москве в ходе гуляний в Парке Горького 2 августа произошла массовая драка между людьми в тельняшках и беретах и сотрудниками Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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