2020-08-03T10:48:54+03:00
Общество

Саратовские росгвардейцы-десантники получили медали в честь Дня ВДВ

Награды удостоились 47 человек [фото]
Екатерина Семенова
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Саратовские росгвардейцы получили награды в честь Дня ВДВ. Фото Управления Росгвардии по Саратовской областиСаратовские росгвардейцы получили награды в честь Дня ВДВ. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
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Сотрудники Управления Росгвардии в Саратовской области накануне Дня воздушно-десантных войск получили награды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, памятные медали «90 лет ВДВ» вручили росгвардейцам-десантникам.

Награды получили 47 человек. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Награды получили 47 человек. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Церемония прошла в клубе Росгвардии. Участие в ней приняли руководители ведомства, представители «Боевого братства» и «Союза десантников и спецназа», ветераны боевых действий, а также почетный гражданин Саратова, кавалер орденов Красная Звезда полковник в отставке Олег Сергиенко.

Награды удостоились 47 человек: сотрудники СОБР, ОМОН и ОМОН на транспорте, а также ветераны боевых действий.

- Воздушно-десантные войска боеспособны и готовы выполнить любые задачи по предназначению, а боевой дух десанта, как и во все времена, остается прежним, и он полностью находит свое выражение в девизе ВДВ «Никто, кроме нас». Искренне поздравляю собравшихся с праздником и желаю всегда оставаться для всех образцом мужества и отваги, — поздравил гостей с праздником депутат городской думы Дмитрий Кудинов.

Депутат Дмитрий Кудинов поздравил росгвардейцев. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Депутат Дмитрий Кудинов поздравил росгвардейцев. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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