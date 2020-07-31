Сергей Авезниязов о Дне ВДВ: К купанию в фонтанах отношусь отрицательно

Саратовское отделение «Боевого братства» в преддверии Дня ВДВ вручит награды сотрудникам Росгвардии, которые служили в воздушно-десантных войсках.

Как рассказал «КП-Саратов» председатель «Боевого братства» в нашей области Сергей Авезниязов, церемония должна состояться 1 августа. Будут вручены 47 медалей.

Сотрудники Росгвардии получат медали в честь Дня ВДВ

В День ВДВ 2 августа масштабное мероприятие запланировано в Балакове. Там состоятся торжества к 90-летию войск. Сергей Авезниязов напомнил, что первым командующим ВДВ был генерал-майор Василий Глазунов, уроженец Саратовской губернии, той части, которая впоследствии отошла к Пензенской области.

- В этом году из-за ограничений не состоятся наши традиционные масштабные мероприятия. Например, раньше мы каждый год проводили крестный ход, был молебен, — рассказал руководитель реготделения «Боевого братства».

По его мнению, купание в фонтанах и пьяный разгул, который считается стереотипом поведения служивших в ВДВ, неприемлем.

- Гвардия — это лучшие люди. Он должны быть примером для подрастающего поколения, а не быдлячества, — уверен Сергей Авезниязов.

Сергей Авезниязов рассказал о мероприятиях ко Дню ВДВФото: Екатерина Семенова

В мэрии Саратова рассказали, что отключать фонтаны на День ВДВ не планируется. Однако полиция будет следить за порядком.

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