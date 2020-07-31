2020-07-31T12:54:31+03:00
Общество

В Саратове не будут отключать фонтаны в День ВДВ

Теми, кто в них будет купаться, займется полиция
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В Саратове не будут выключать фонтаны в День ВДВВ Саратове не будут выключать фонтаны в День ВДВФото: Алексей ФОКИН
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В Саратове принято решение не выключать городские фонтаны в День ВДВ, 2 августа. Об этом «КП-Саратов» рассказала пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева.

- В Саратове не будут отключать фонтаны в День ВДВ, 2 августа. Это принципиальное решение, потому что фонтаны работают для всех горожан, чтобы они могли наслаждаться их красотой. За порядком в городе и купанием в фонтанах следит полиция, — сказала Плющева.

Она заметила, что уже третий год подряд в День ВДВ фонтаны в Саратове продолжают работу.

Надо отметить, что популярная ранее традиция среди отмечающих День ВДВ. В последние годы практически сошла на нет — сами десантники такого поведения своих товарищей не одобряют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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