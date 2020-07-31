В Саратове не будут отключать фонтаны в День ВДВ
В Саратове принято решение не выключать городские фонтаны в День ВДВ, 2 августа. Об этом «КП-Саратов» рассказала пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева.
- В Саратове не будут отключать фонтаны в День ВДВ, 2 августа. Это принципиальное решение, потому что фонтаны работают для всех горожан, чтобы они могли наслаждаться их красотой. За порядком в городе и купанием в фонтанах следит полиция, — сказала Плющева.
Она заметила, что уже третий год подряд в День ВДВ фонтаны в Саратове продолжают работу.
Надо отметить, что популярная ранее традиция среди отмечающих День ВДВ. В последние годы практически сошла на нет — сами десантники такого поведения своих товарищей не одобряют.
ИСТОЧНИК KP.RU