Начальник полиции Саратова прыгнул в день ВДВ с парашютом

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:22:46+03:00

Он проходил службу в рядах воздушно-десантных войск

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Сегодня, 2 августа, в день 90-летия Воздушно-десантных войск начальник саратовской полиции Андрей Чепурной прыгнул с парашютом в аэроклубе имени Ю.А.Гагарина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в начале торжественного мероприятия ему вручили памятную юбилейную медаль «90 лет Воздушно-десантным войскам». Полковник полиции в 1989-1991 годах проходил службу в ВДВ.

После инструктажа он прыгнул с высоты 900 метров с борта самолета АН-2. После чего поздравил с днем ВДВ всех военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU