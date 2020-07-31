Прокуратура просит посадить подростка на семь лет за нападение на школу в Вольске

В Вольском районном суде Саратовской области состоялось последнее слушание по делу о нападении подростка на школу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе прокуратуры региона, сторона обвинения попросила отправить мальчика в воспитательную колонию на семь лет.

Судья удалился в совещательную комнату. Следующее слушание должно состояться 4 августа.

Судья удалился в совещательную комнатуФото: Александр Уриевский

Напомним, ЧП случилось 28 мая 2019 года в поселке Большевик Вольского района. По версии следствия, 15-летний мальчик пришел в школу №4 с топором и бутылками с зажигательной смесью. Он бросил горючее вещество в класс, где в тот момент находились 18 детей, а также в коридор.

К счастью, никто не пострадал, потому что вещество не загорелось. Однако во время эвакуации детей мальчик ударил 12-летнюю школьницу топором по голове. Девочка получила тяжелые травмы. Врачам удалось сохранить ей жизнь, но она ослепла на один глаз.

Гособвинение просит отправить подростка в колонию на семь летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подросток попытался скрыться, но был задержан. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

Потерпевшим по делу признан 21 человек.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала «КП-Саратов» ходатайство обвинения.

- Я судить не могу, много семь лет или мало. Он нанес увечья девочке, он готовил теракт. То, что эти бутылки с горючей смесью не взорвались — воля случая. Я была в СИЗО, он раскаивался, но все равно могу сказать, что это кошмарная ситуация. Это был терроризм и это должно наказываться, несмотря на то, что я считаю плохих детей не бывает, бывают недолюбленные. Слава богу девочка [которую он ранил — прим. ред] не полностью потеряла зрение, жива, на один глаз ослепла. Ребята из комнаты, куда он кидал бутылки, тоже могли не выжить, — отметила Татьяна Загородняя.

Татьяна Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

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