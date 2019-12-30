В Вольске направлено в суд дело о нападении школьника с топором на девочку
В Вольске Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении ученика школы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15-летнего мальчика будут судить за покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом.
Напомним, утром 28 мая ученик средней школы №4 поднялся на второй этаж, бросил в класс, где находились 18 детей, бутылку с зажигательной смесью. Потом он бросил еще одну бутылку в учителя в коридоре. Лишь чудом опасное вещество не загорелось.
Однако на этом мальчик не остановился. По версии следствия, он также в коридоре напал на 12-летнюю девочку и ударил ее топором по голове. Впоследствии медикам удалось спасти ей жизнь.
После этого мальчик попытался скрыться, но был задержан и арестован.
Потерпевшими по делу признан 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU