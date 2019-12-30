В Вольске направлено в суд дело о нападении школьника с топором на девочку

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-30T15:57:28+03:00

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В Вольске Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении ученика школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15-летнего мальчика будут судить за покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом.

Напомним, утром 28 мая ученик средней школы №4 поднялся на второй этаж, бросил в класс, где находились 18 детей, бутылку с зажигательной смесью. Потом он бросил еще одну бутылку в учителя в коридоре. Лишь чудом опасное вещество не загорелось.

Однако на этом мальчик не остановился. По версии следствия, он также в коридоре напал на 12-летнюю девочку и ударил ее топором по голове. Впоследствии медикам удалось спасти ей жизнь.

После этого мальчик попытался скрыться, но был задержан и арестован.

Потерпевшими по делу признан 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU