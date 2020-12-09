Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 декабря 2020 года: корпоративы должны уйти в онлайн

Поздравить коллег с Новым годом рекомендуется онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 8 декабря стало известно о 254 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Всего с начала пандемии инфекция была подтверждена у 29 199 человек.

Выздоровели за сутки 176 человек, а всего — 24 665. Умерли непосредственно от коронавируса 284 пациента. Шесть человек скончались за сутки.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 9 декабря 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Сейчас главной темой обсуждения на всех уровнях является вакцинация от коронавируса. В Саратовской области прививки уже начались. Еще в сентябре лекарство получили около 40 медиков. Один из них, Алексей Сумбаев, заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы №5 Саратова, рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо.Стало известно, что региональный бюджет обеспечит дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Это 12, 8 и 4 тыс. рублей для врачей, среднего и младшего медперсонала.

Алексей Сумбаев рассказал о последствиях вакцинации

Губернатор Валерий Радаев призвал вести широкую информационную кампанию по вакцинации. А массовые прививки должны начаться в первом квартале 2021 года.

Пока заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе остается выше эпидпорога почти на 42%. Руководитель Роспотребнадзора области Ольга Кожанова напомнила об опасности, что может также начаться эпидемия гриппа. По ее словам, следует принять все меры, чтобы она не наложилась на пандемию.

В связи с этим ограничения на Новый год обоснованы. По словам Ольги Кожановой, корпоративы следует проводить только онлайн.

Корпоратив лучше отметить дома онлайн Фото: Екатерина Семенова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.