Ольга Кожанова предупредила о возможном наложении в Саратове гриппа на коронавирус

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

Ситуация в Саратовской области по коронавирусу остается стабильно напряженной. Хотя показатели развития эпидпроцесса - суточный показатель заболеваемости, темпы прироста, коэффициент Rt в неделю - ниже чем по России. На сегодня Саратовская область находится на 60 месте по сложности ситуации. Об этом на заседании координационного совета 8 декабря заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Кожанова.

- Удельный вес зараженных детей — 5,2%, а школьников за неделю всего 3%. В основном болеют взрослые активного возраста. Преобладает COVID-19 в группе 50-64 года (33% удельного веса) и старше 65 лет (28%), - сообщила Кожанова.

Саратов лидирует по заболеваемости по сравнению с районами. Здесь нет снижения заболеваемости, как в некоторых мунициапалитетах.

- Ранее я говорила о незначительном снижении случаев заболевания внебольничными пневмониями. Процесс снижения продолжается. Хоть незначительно — только на 14%. Это положительный показатель.

Также снижение заболеваемости по ОРВИ, и это несмотря на превышение эпидпорога на 42%. А в Саратове — всего на 14% превышение порога и - только среди взрослых. Среди детей до 17 лет также снижение заболеваемости. Этому способствовало введение дистанционного образования. – констатировала Кожанова.

По ее словам пока в регионе нет случаев гриппа. Но сезон гриппа не за горами и недопустимо чтобы эти инфекции наложились друг на друга.

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