Врачи и медсестры Саратовской области получат дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами

Медики получат дополнительные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области из регионального бюджета выделены дополнительные средства на выплаты медицинским работникам.

Выплаты получат врачи, работники среднего и младшего звена, оказывающие медицинскую помощь больным коронавирусом.

Доплаты предусмотрены в сумме 12, 8 и 4 тыс. рублей соответственно.

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