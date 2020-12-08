Врачи и медсестры Саратовской области получат дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами

Медики получат дополнительные выплаты
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Саратовской области из регионального бюджета выделены дополнительные средства на выплаты медицинским работникам.
Выплаты получат врачи, работники среднего и младшего звена, оказывающие медицинскую помощь больным коронавирусом.
Доплаты предусмотрены в сумме 12, 8 и 4 тыс. рублей соответственно.
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