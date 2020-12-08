Радаев призвал информировать граждан о противопоказаниях к прививке от коронавируса

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 8 декабря губернатор Саратовской области Радаев потребовал от минздрава вести индивидуальную работу с каждым, кто получит прививку.

- Со вчерашнего дня началась вакцинация. Первые – врачи, на очереди - учителя и соцработники. Лично изучал опыт Москвы. Обратил внимание на систему оповещения через смс-рассылку. На то, что с каждым пациентом до и после прививки идет индивидуальная работа. Меня интересует вопрос распределения нагрузки на прививочные пункты, режим приема, инструктирование медиков. Как будут расширяться категории получателей по мере поступления новых доз. Очень важный аспект – информирование граждан о противопоказаниях и соблюдении предписаний. К этому нужно подойти с особым вниманием, - поставил задачи перед минздравом губернатор.

Он также заявил, что поставлена задача сократить тестирование по коронавирусу до 24-х часов.

- По данным оперштаба, цифры пока отстают от целевых ориентиров. Момент принципиально важный. От этого напрямую зависят начало лечения и получение бесплатных лекарств, - заметил Радаев.