Первый из привившихся врачей в Саратовской области рассказал о последствиях

Алексей Сумбаев рассказал на координационном совете о последствиях вакцинации

Один из первых привившихся от коронавируса врачей в Саратовской области рассказал о своем самочувствии.

Алексей Сумбаев, заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы №5 Саратова на заседании координационного совета 8 декабря заявил, что вакцину он получил два раза — 23 сентября и 15 октября.

- Сегодня я прекрасно себя чувствую и работаю. Никаких побочных действий не испытываю, словно вообще ничего не было, — сказал Алексей Сумбаев.

При этом он отметил, что работа у него напряженная, он трудится в отделении реанимации и в месяц у него бывает по 10-12 суточных дежурств.

- И самое главное, я морально спокоен. Потому что моя работа связана с постоянным контактом с инфекцией. Если есть шанс снизить риск заболевания, я считаю, что вакцинация обязательна, — подчеркнул он.

- Мнения существует разные. Но когда специалисты разъясняют, это, наверное, самое правильное, — заметил губернатор Валерий Радаев.

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