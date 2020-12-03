Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 декабря 2020 года: повторно заразившиеся COVID-19 болеют тяжелее

У трех повторно заразившихся врачей в Саратове коронавирус протекает тяжелее Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области на утро 3 декабря стало известно о 249 новых случаях заражения коронавирусом. Это максимум в регионе за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 27 661, а выздоровевших — 23 553. За сутки выписали 289 человек.

От коронавируса умерли шесть человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 250.

Все 249 заболевших за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 123.

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Замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что повторные заражения коронавирусом протекают тяжелее. Он рассказал, что невозможно на 100% защититься от COVID-19.

Напомним, сейчас во второй раз коронавирусом повторно заболели три врача из Перинатального центра в Саратове, который сейчас переоборудован под ковидный госпиталь.

Также Шувалов рассказал, почему статистика смертности оперштаба не совпадает с данными служебного медицинского портала. Оказалось, что та таблица из информации для служебного пользования, о которой идет речь, подразумевает под собой скончавшихся не от COVID-19 и умерших на койках, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Туда попадают разные люди. Может человек с подозрениями попасть в таблицу, а диагноз ставится в течение трех дней.

Также стало известно, что саратовским медработникам выплатят деньги за работу в период пандемии. В область для этого направлено 147 млн рублей.

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