В Саратовской области пять женщин и мужчина скончались от коронавируса

Сегодня, 2 декабря, от коронавируса скончались еще шесть жителей Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Минздраве, болезнь не смогли победить женщины в возрасте 66 и 70 лет с перенесенным инфарктом миокарда, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом.

Не стало пациенток в возрасте 61 и 63 лет, которые страдали атеросклеротической болезнью сердца и гипертензией, 56-летней гражданки с сахарным диабетом и гипертензией — у нее наличие вируса идентифицировано посмертно.

А также 58-летнего мужчины, у которого была трансплантация почки.

Всего в регионе из-за новой инфекции не стало 250 человек.

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