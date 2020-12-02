Шувалов: Все повторные заражения коронавирусом в Саратове протекают в более тяжелой форме

Все повторные случаи заражения коронавирусом протекают тяжелее, чем в первый раз. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, комментируя состояние трех повторно заразившихся медиков.

- Невозможно на 100% защититься от вирусной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Даже меры в ковидных госпиталях не дают 100% вероятности не заболеть. Тем более, медики иногда заболевают в зеленой зоне или при других контактах. За те восемь месяцев, которые мы боремся с коронавирусом, медработники не один десяток раз проходили инструктажи, но гарантии не может дать никто

Советник министра Александр Колоколов заметил, что повторно зараженный медик — тяжелая ситуация. Но уверенности, что он подхватил COVID-19 именно на работе, тоже нет.

- Люди постоянно в красной зоне. Они ежечасно контактируют с пациентами. Но также они бывают дома, в магазине, транспорте. Поэтому риски заражения присутствуют. Неверно утверждать, что они заразились в больнице, — сказал Колоколов.