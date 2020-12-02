Коронавирус 2 декабря выявлен у 249 человек в Саратовской области

Коронавирус выявлен у 249 жителей Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за сутки коронавирус был выявлен у 249 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из них 23 — дети и 96 — взрослые старше 60 лет.

Все заразились по контакту с ранее заболевшими, у 184 выявлена пневмония.

Выздоровели за сутки 289 человек.

Всего с начала пандемии оказался заражен 27 661 человек, а вылечились 23 553 человека.

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