В саратовском минздраве пояснили, почему статистика смертности оперштаба не совпадает с данными служебного медицинского портала

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Любое вмешательство в информацию для служебного пользования – неправильно. Неспециалисты не могут понять, что в ней отражено, и как правильно это расценивать. Так первый замминистра Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал информацию опубликованную в федеральных СМИ о том, что данные оперативного штаба о смертности от коронавируса расходятся с данными служебного информационного портала - Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) министерства здравоохранения РФ. В частности, по данным оперативного штаба в Саратовской области от ковида умерли 250 пациентов, по данным ИЦК - 2 776. Прокомментируйте данные издания.

- Вся информация, которая дается в нашей работе, которая дается оперштабом, абсолютно достоверна. Но к сожалению, те СМИ, которые получили доступ в служебный информационный портал, ввиду непонимания сведений, сделали неправильные выводы касательно той информации, которая туда занесена. И, навереное, они не понимают для чего она туда заносится. Этот портал создан для того чтоб отслеживать направления работы региональных властей по борьбе с коронавирусом. В том числе, та таблица о которой идет речь, подразумевает под собой скончавшихся не от COVID-19 и умерших на койках, предназначенных для лечения больных короной. А туда попадают разные люди. То есть, может человек с подозрениями туда попасть, а диагноз ставиться в течение трех дней. Поэтому любую статистику надо понимать, что она под собой несет, - заявил Шувалов.

Он заметил, что достоверные и окончательные данные — те, что предоставляются официально.

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