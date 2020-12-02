Не дождалась оплаты за маникюр: подозреваемая в убийстве матери и ребенка в Саратове рассказала, как совершила преступление

Женщина показала, как убивала своих жертв Фото: СУ СКР по Саратовской области

Продолжается расследование громкого дела о жестоком убийстве 38-летней жительницы Саратова и ее малолетней дочери, девочке еще не исполнилось и четырех лет.

«Комсомольская правда» уже писала, что тела погибших нашел родственник: отец убитой женщины привел домой старшую внучку, которая гостила у него, и обнаружил кровавую расправу.

Решается вопрос об аресте женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сразу начались поиски подозреваемых. Одним из первых был опрошен бывший муж убитой, но он оказался непричастен.

После этого была задержана 53-летняя женщина, знакомая убитой. Она не стала отпираться и дала показания. В кабинете следователя и на месте преступления гражданка рассказала, как убила мать с дочерью.

На месте преступления подозреваемая рассказала подробности Фото: СУ СКР по Саратовской области

Все произошло 29 ноября, когда 53-летняя знакомая пришла домой к будущей жертве в квартиру дома №46 по улице Чернышевского. Между ними вспыхнула ссора. Официально о причинах конфликта не сообщается, но соседи рассказали «КП-Саратов» на условиях анонимности, что, возможно, виной стал долг. Якобы женщина занималась маникюром на дому и делала массаж ребенку, но оплаты не получила.

Трагедия разыгралась в доме на улице Чернышевского Фото: Александр Уриевский

Тем не менее, по версии следствия, она схватила нож и принялась наносить удары сначала матери, потом девочке. Когда обе перестали подавать признаки жизни, злоумышленница забрала из квартиры драгоценности и банковскую карту погибшей, с которой позже сняла 70 тыс. рублей.

Из дома погибшей пропали ювелирные изделия и банковская карта Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас решается вопрос об аресте гражданки. Расследование продолжается.

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