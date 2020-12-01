Задержана подозреваемая в убийстве женщины и ребенка на улице Чернышевского

Наиболее опытные следователи СКР занялись делом о двойном убийстве в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове задержана подозреваемая в убийстве женщины и ее ребенка на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района.

Она была задержана, сейчас с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, тела 38-летней женщины и четырехлетней девочки нашел мужчина, отец и дедушка, погибших. 29 ноября он привел старшую внучку, которая у него гостила, домой и обнаружил трупы в квартире дома на Чернышевского, 46.

Расследованием занимаются наиболее опытные специалисты СУ СКР региона. Ход дела взял на личный контроль руководитель ведомства Анатолий Говорунов.

С задержанной проводятся следственные действия Фото: СУ СКР по Саратовской области

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