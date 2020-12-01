В убийстве жительницы Саратова и ее четырехлетней дочери подозревают подругу погибшей

Под подозрение об убийстве матери и ребенка в Саратове попала 53-летняя женщина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове была задержана женщина, подозреваемая в двойном убийстве матери и ребенка в доме на улице Чернышевского.

- В кратчайший срок установлена личность женщины причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Как отмечается, установить личность и провести операцию удалось благодаря слаженным действиям следователей, криминалистов, в том числе, привлеченного из главного управления СКР России, а также полиции Саратовской области и города и Росгвардии.

Сейчас начаты следственные действия, решается вопрос о мере пресечения гражданке.

Следователи решают вопрос о мере пресечения Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 29 ноября житель Саратова пришел в дом на улице Чернышевского, 46, где жила его дочь с детьми. Мужчина привел гостившую у него до этого старшую внучку и попал на место кровавой расправы. Тела 38-летней женщины и младшей внучки — четырехлетней девочки — были изрезаны ножом.

На место сразу выехали оперативники, место преступления посетили руководители прокуратуры и СУ СКР, расследование было поручено наиболее опытным криминалистам и взято на личный контроль руководителями ведомств.

К делу привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты СУ СКР региона Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сразу же был допрошен бывший муж убитой женщины. Однако версия о его причастности не подтвердилась. И во наконец в деле появилась подозреваемая.

СУ СКР пока не предоставляет дополнительной информации по делу, а вот неофициальные источники в правоохранительных органах сообщили, что задержанная женщина была долгое время знакома с убитой, около 10 лет поддерживала с ней хорошие отношения. Что могло стать причиной расправы, тем более над ребенком, предстоит выяснить, но сейчас есть версия о корыстных мотивах. В деле фигурирует банковская карта убитой, а также некоторые ценные вещи.

В деле о двойном убийстве мотивом могла быть корысть Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.