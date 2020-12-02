1111Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 декабря 2020 года: выявлены случаи повторного заражения

В Саратове три врача повторно заразились коронавирусом
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратове утром 1 декабря стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, это 246 человек. Всего с начала пандемии оказались заражены 27 412 человек. Выздоровели за сутки 176, а всего 23 246. Умерли за сутки шесть человек: двое мужчин и четыре женщины.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 2 декабря 2020 года.
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области
Главным событием стало официальное подтверждение повторных случаев заражения в Саратовской области. Это три врача ковидного госпиталя в Перинатальном центре. Об этих случаях на координационном совете сообщил министр здравоохранения Олег Костин.
Он же заметил, что, по мнению вирусологов, в 2021 году по-прежнему придется сражаться с коронавирусом. Однако ситуация станет проще, ведь медики уже знают о методике лечения, а кроме того, пройдет вакцинация.
Олег Костин рассказал о повторных случаях заражения коронавирусом в Саратовской области
Фото: Александр Уриевский
Заболеваемость растет, заметный прирост зарегистрирован в сфере услуг и на промышленных предприятиях. Высока доля заразившихся среди людей в возрасте 50-64 года и старше 65 лет. Зато дети стали болеть реже.
Губернатор Валерий Радаев провел совещание по ситуации в здравоохранении. Он потребовал от чиновников ответственности за исполнение программы обеспечения медработников жильем, а также за установку КТ в больницах.
Результаты тестов на коронавирус можно будет получить через Госуслуги.
Валерий Радаев провел совещание по здравоохранению
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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