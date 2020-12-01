Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это двое мужчин и четыре женщины.

Все они находились в преклонном возрасте и страдали рядом сопутствующих заболеваний.

Умершим мужчинам было 80 и 88 лет. Первый страдал ишемической болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга с когнитивными нарушениями. У второго было недостаточное кровообращение и поликистоз почек.

Женщина 71 года болела сахарным диабетом и артериальной гипертензией. У 69, 73 и 78-летних имелись коронарные патологии и атеросклероз сердца.

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