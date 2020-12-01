Саратовский министр Олег Костин: Коронавирус в России в 2021 году неизбежен

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин Фото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сегодня, 1 декабря, заявил на заседании координационного совета, что вторая волна коронавируса превзошла первую.

- Точную дату, когда вернемся к обычной жизни, сказать невозможно, мнения вирусологов разделились. Но все согласны, что коронавирус в России в 2021 году неизбежен, — сказал Костин.

По его словам, из положительного то, что врачи уже знают, как бороться с COVID-19, больницы оснащены койками, будет проходить вакцинация.

Сейчас в Саратовской области зарегистрировано более 27 тыс. зараженных, 3,5 тыс. сейчас лежат в больницах, 978 — лечатся на дому. Всего открыто 4 405 мест в стационарах, из них 2 782 с кислородной поддержкой.

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