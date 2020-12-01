Результаты тестов на коронавирус саратовцы смогут получить на Госуслугах

Сегодня, 1 декабря, открывая координационный совет по борьбе с коронавирусом, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о новых сервисах в период пандемии.

- На федеральном уровне введен единый номер «122» по вопросам коронавирусной инфекции, а результаты тестов можно будет получать через портал Госуслуг, — рассказал Радаев.

Он отметил, что важно, чтобы об этих системах жители знали и могли ими пользоваться.

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