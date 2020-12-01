В Саратове зарегистрированы повторные случаи заражения коронавирусом

Трое врачей в Саратове повторно заразились коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратове зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом.

- Три врача заболели в Перинатальном центре. Они еще находятся на больничном, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин на заседании корсовета 1 декабря.

Всего за время пандемии заразились 2 495 медработников в регионе.

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