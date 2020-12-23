Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 декабря 2020 года: названы приоритетные категории граждан для вакцинации

Прививками от коронавируса планируется охватить 60% жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Саратовской области был выявлен 261 случай заражения коронавирусом. Именно такую цифру озвучил утром 22 декабря оперативный штаб Саратовской области.

Выздоровели 269 человек. Таким образом число зараженных с начала пандемии составляет 32 837 человек, а победивших болезнь — 28 292.

Умерли шестеро. Это двое мужчин и четыре женщины. Итого число смертей от коронавируса достигло 363 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 23 декабря 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Массовая вакцинация все ближе. По словам Олега Костина, министра здравоохранения области, уже определены приоритетные категории граждан. Скоро будет открыта электронная запись для прививок. Всего по стране планируется охватить вакциной около 60% взрослого населения.

В ковидных госпиталях остаются 32 ребенка. На Новый год они получат подарки. А вот бесплатные лекарства выданы уже 14,5 тыс. пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Бесплатные лекарства получили более 14 тыс. пациентов, которые лечатся на дому Фото: Александр Уриевский

Коронавирус пока не сдает позиции, по словам Ольги Кожановой, руководителя Роспотребнадзора области, в ряде районов темпы прироста велики. В связи с этим продолжаются проверки соблюдения масочного режима и мер дезинфекции в местах массового пребывания людей. например, идет проверка KFC и «Макдональдс». Иногда желание избежать наказания приводит к более печальным последствиям.

Губернатор Валерий Радаев призывает жителей верить только официальным данным и не поддаваться панике.

Валерий Радаев призвал верить официальным источникам информации Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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