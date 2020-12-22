Попытка откупиться за нарушение правил по защите от коронавируса стоила директору магазина в Саратове миллиона рублей

Прокуратура Заводского района Саратова выявила нарушение исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, в октябре 2020 года директор магазина одной из торговых сетей предложил полицейскому взятку. Взамен тот должен был не составлять на юридическую организацию протокол о правонарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Правоохранитель отказался от вознаграждения и написал рапорт о произошедшем руководству.

В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении, которое закончилось штрафом в миллион рублей.

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