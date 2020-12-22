Радаев призвал саратовцев не поддаваться панике

Заседание координационного совета 22 декабря

Фейки, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях о введении новых ограничений на работу торговли, придуманы с целью заставить людей раскошелиться. Об этом заявил вечером 22 декабря губернатор Саратовской области Радаев на заседании координационного совета по коронавирусу.

- Хочу обратить ваше внимание на факт вброса недостоверной информации. Это произошло на прошлой неделе. Через соцсети жители массово получали сообщения, что якобы с конца декабря будут закрыты все соцучреждения и торговые центры. Видимо, был умысел создать ажиотажный спрос в магазинах. Последовал официальный ответ регионального правительства. Но прецедент создан и единичных пояснений, считаю, недостаточно. Нужно массово доводить до населения, каким информационным источникам стоит доверять, а также незамедлительно реагировать на подобные фейки. Мы обязаны оградить людей от провокационных попыток создать панику, заставить опустошать кошельки. Просил бы активизировать обратную связь, чтобы вытеснить любой негатив, не имеющий ничего общего с реальностью, — потребовал Радаев.