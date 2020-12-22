Озвучены приоритеты при вакцинации от коронавируса

Прививки будут сделаны 60% жителей страны
Фото: Артем КИЛЬКИН
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о приоритетных категориях граждан для вакцинации от коронавируса.
По его словам на координационном совете 22 декабря, новые правила вступят в силу с 27 декабря.
Первый уровень вакцинации: работники медицинских, образовательных и социальных учреждений.
Второй уровень: работники транспортных и энергетических компаний, сферы услуг, правоохранительных органов, государственного контроля, вахтовики, волонтеры, военнослужащие.
Третий уровень: государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты средних специальных учебных заведений и вузов, призывники.
Уже в ближайшие дни будет открыта электронная запись на вакцинацию.
По словам Олега Костина, в целом по России планируется привить от коронавируса порядка 60% взрослых жителей.
- Имея вакцину, мы приобретаем уверенность в завтрашнем дне, — сказал Олег Костин
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